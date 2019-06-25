Son Dakika Haberleri: Kaçak avcılıkla mücadele
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak avcılıkla mücadele

43 dakika önce

Marmaraereğlisi'nde kaçak midye avlayan 5 kişi yakalandı.

Marmaraereğlisi'nde kaçak midye avlayan 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Marmaraereğlisi Deniz Limanı Şube ekipleri Marmara Denizi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından durdurulup arama yapılan teknede 400 kilo kaçak midye ele geçirildi.
Teknede bulunan 5 kişiye idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler daha sonra denize bırakıldı.
Kaçak avcılıkla mücadele
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:00 Kaynak: AA
Marmara Denizi, Marmaraereğlisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:43:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak avcılıkla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]