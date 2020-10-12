Kaçak avcılıkla mücadele sürüyor - Son Dakika

Kırklareli'de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde 56 avcı denetlenirken, 1 avcıya işlem yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kollama faaliyetleri kapsamında usulsüz ve kaçak avcılığa geçit verilmiyor. Av koruma ve kollama ekiplerince 52 kişi kontrol edilirken, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak avcılık yapan 1 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde ses yayan 2 adet ses düzeneğine el konuldu. - KIRKLARELİ