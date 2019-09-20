Son Dakika Haberleri: Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazlarını silindirle ezdiler
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Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazlarını silindirle ezdiler

1 saat önce

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkta kullanılan ve yapılan denetimlerde ele geçirilen 158 adet ses yayın cihazı imha edildi.

Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazlarını silindirle ezdiler, System.String[]

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkta kullanılan ve yapılan denetimlerde ele geçirilen 158 adet ses yayın cihazı imha edildi.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, sorumluluk alanlarında bulunan avlaklarda usulsüz avcılık yapmak amacı ile kullanıldığı tespit edilen ve teknik personel tarafından 2016-2019 yılları arasında muhafaza altına alınarak, mülkiyeti kamuya geçirilen 158 adet ses yayın cihazı kontrollü olarak imha edildi.


"Koruma ve kontrol çalışmaları 7/24 devam etmektedir"


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının korunması ve geliştirilmesi maksadı ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, İl Şube Müdürlüğümüzce av koruma ve kontrol çalışmalarımız yedi gün yirmi dört saat devam etmektedir" denildi. - EDİRNE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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