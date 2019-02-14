Kaçak Avcıya 31 Bin 943 Lira Para Cezası
1 saat önce
Bartın'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 31 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.
Bartın
'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 31 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçekıran köyünde kaçak avlanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, M.Ö'ye ait evde arama yaptı.
Yapılan aramada, evde kesilmiş halde yaban hayvanları ele geçirildi.
Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince evde yapılan incelemede çeşitli yerlere saklanmış, parçalanmış halde 4 karaca, 1 kızıl geyik, 5 yaban domuzu dişleri ve 1 çulluk bulunduğu tespit edildi.
Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen M.Ö'ye Milli Parklar Şube Müdürlüğünce toplam 31 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:15 Kaynak: AA
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