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Son Dakika 3. Sayfa - Kaçak avcıya suçüstü

- Kaçak avcıya suçüstü

11 dakika önce

- Kaçak avcıya suçüstüİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, avda kullanılması yasak olan tırıvırı ile balık avlayan bir kişi suçüstü yakalandı.

- Kaçak avcıya suçüstü

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, avda kullanılması yasak olan tırıvırı ile balık avlayan bir kişi suçüstü yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Avcı Ramadan Parkındaki sahil kısmında inceleme yaptı. Sahilde, avda kullanılması yasak olan yaklaşık yarım metrekare büyüklüğünde ve ucunda mini bir kurşun ağırlığı bulunan ağla balık avlanan şahıs suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemelere sahil güvenlik ekibi tarafından el konulurken, tırıvırı avcılığı yapan şahsa bin 635 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

- Kaçak avcıya suçüstü

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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