Kaçak dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza - Son Dakika
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Kaçak dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza

08.04.2023 13:08
Kaçak dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza

Erzincan'da izinsiz dağ keçisi avlayıp fotokapana yakalanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

Erzincan'da izinsiz dağ keçisi avlayıp fotokapana yakalanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, Erzincan'da yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avlanma ile mücadele dahilinde kurulan fotokapana dağ keçisi boynuzuyla yansıyan avcıyı tespit etti. Ekipler, fotokapan görüntüsünden yola çıkarak avcının kimliğini tespit etti. Kaçak avlanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

Dağ keçileri, Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki yabani hayvanlar arasında yer alıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza - Son Dakika
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