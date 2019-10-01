Son Dakika Haberleri: Kaçak avcıyı sosyal medyadaki paylaşımı ele verdi
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Kaçak avcıyı sosyal medyadaki paylaşımı ele verdi

43 dakika önce

Iğdır'da yasa dışı avlanıp sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişiye 4 bin 766 lira para cezası verildi.

Kaçak avcıyı sosyal medyadaki paylaşımı ele verdi, System.String[]

Iğdır'da yasa dışı avlanıp sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişiye 4 bin 766 lira para cezası verildi.

Karakoyunlu ilçesinde C.Y, kanunlara aykırı şekilde avladığı kekliklerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirilmesi üzerine Iğdır DKMP ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen C.Y'ye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 4 bin 766 lira para cezası verildi.

Karakoyunlu, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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