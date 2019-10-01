Kaçak avcıyı sosyal medyadaki paylaşımı ele verdi
43 dakika önce
Iğdır'da yasa dışı avlanıp sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişiye 4 bin 766 lira para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Iğdır'da yasa dışı avlanıp sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişiye 4 bin 766 lira para cezası verildi.
Karakoyunlu ilçesinde C.Y, kanunlara aykırı şekilde avladığı kekliklerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirilmesi üzerine Iğdır DKMP ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen C.Y'ye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 4 bin 766 lira para cezası verildi.
AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisinde Timsah Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok! Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde