Son Dakika Haberleri: Kaçak avda kızıl geyiği öldürmüşler
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Kaçak avda kızıl geyiği öldürmüşler

2 saat önce

Eskişehir'de kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak avda kızıl geyiği öldürmüşler, System.String[]

Eskişehir'de kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesinde ormanlık alanda kaçak avlanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, avlanması yasak olan bir kızıl geyiği av tüfeğiyle vurdukları iddia edilen H.D, A.T. ile Y.Y'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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