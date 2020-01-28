Kaçak avladıkları 1250 kilo kereviti satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde kaçak olarak avladıkları 1250 kilo canlı kereviti, satmak için götüren 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere toplam 10 bin 788 TL para cezası uygulanırken, kerevitler ise göle bırakıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinde alınan kararla avlanması yasaklanan kerevitleri Eğirdir Gölü'nden avlayarak, başka illere satmak üzere götüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan 07 ACP 302 plakalı kamyonet, bugün sabaha karşı Gelendost ilçesi sınırlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada kasalar içerisinde toplam 1250 kilo ağırlığında canlı kerevit ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen E.B. ve B.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilere Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 8 bin 350 TL, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ise 2 bin 438 TL olmak üzere toplamda 10 bin 788 TL para cezası uygulandı. Ele geçirilen canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne doğal ortamına bırakıldı.