KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

30.05.2022 14:21

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde kaçak avlanan, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde kaçak avlanan, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göçen ve bu süreçte avlanılması yasaklanan inci kefali ile ilgili denetim yaptı. Uludere köyü yakınlarındaki denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar, yeniden Van Gölü'ne bırakılırken, 500 kilo inci kefali de imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avlandığı belirlenen kişiye ise 2 bin 525 TL ceza kesildi. (DHA)

KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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