Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi

13.06.2022 11:11
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi

BAKIRKÖY Florya-Yeşilköy ve Menekşe sahilinde kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesine el konuldu.

BAKIRKÖY Florya- Yeşilköy ve Menekşe sahilinde kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesine el konuldu. Canlılığını koruduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği'nin katılımıyla Küçükçekmece Bakırköy Florya-Yeşilköy ve Menekşe sahilinde kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde yasadışı avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi.Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, toplam 14 bin 854 TL idari para cezası uygulandı.  Canlılığını koruyan 1.5 ton kara midyesi denize bırakıldı.


Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Balıkçılık, İstanbul, Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi - Son Dakika

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