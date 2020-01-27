Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza

13 dakika önce

KIRŞEHİR'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.

Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza, System.String[]

KIRŞEHİR'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu 34 DR 6814 plakalı kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.'ye ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.Ele geçirilen 2 ton sazan balığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Jandarma, Kırşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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