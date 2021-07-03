Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu - Son Dakika

Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu
03.07.2021 09:35
VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 250 kilogram inci kefali balığına el konuldu.
VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 250 kilogram inci kefali balığına el konuldu.
Van Gölü Havzasında yaşayan inci kefali balığının neslinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından Deliçay (Balık Bendi) inci kefali göç izleme alanında yapılan denetimlerde çuvallara doldurulmuş halde 50 kilogramı canlı olmak üzere 250 kilogram inci kefali balığına el konuldu. El konulan canlı balıklar Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar imha edildi. - VAN
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