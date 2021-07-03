Üye Girişi
Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu - Son Dakika

Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu

03.07.2021 09:35
Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu, System.String[]

VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 250 kilogram inci kefali balığına el konuldu.

VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 250 kilogram inci kefali balığına el konuldu.

Van Gölü Havzasında yaşayan inci kefali balığının neslinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından Deliçay (Balık Bendi) inci kefali göç izleme alanında yapılan denetimlerde çuvallara doldurulmuş halde 50 kilogramı canlı olmak üzere 250 kilogram inci kefali balığına el konuldu. El konulan canlı balıklar Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar imha edildi. - VAN

Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu
Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu

Balıkçılık, Jandarma, Tarım, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi 10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu 10:20 Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok 10:09 Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak 09:39 Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
İstifa eden infaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı 09:09 İstifa eden infaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 09:06 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Son Dakika Haberleri
10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı
10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi
10:40 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
10:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi
10:14 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi
10:08 Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
09:35 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı         
10:55
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı         
10:41
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu         
10:33
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi         
10:15
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak         
09:08
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 11:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement