Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım - Son Dakika

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

18 dakika önce

Kırıkkale'de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım, System.String[]

Kırıkkale'de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Av sırasında kullanılan 2 adet yivsiz av tüfeğinin takozsuzluktan dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi. Av koruma ve kontrol çalışmalarına ara verilmeden devam edileceği keydedildi. - KIRIKKALE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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