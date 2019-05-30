Son Dakika Haberleri: Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı
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Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.

Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.

Jandarma ekipleri, inci kefali balığının yasak döneminde korunması için karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi bölgesinde müşterek olarak icra edilen faaliyette 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış yaklaşık 5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar Van Gölü'ne tekrar bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: İHA
Van, Jandarma, 3. Sayfa
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