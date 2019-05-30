Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.
Jandarma ekipleri, inci kefali balığının yasak döneminde korunması için karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Muradiye
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi bölgesinde müşterek olarak icra edilen faaliyette 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış yaklaşık 5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar Van Gölü
'ne tekrar bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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