Kaçak avlanan balıkçılara ceza kesildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü'nde kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişiye 6 bin 800 lira ceza kesildi.



İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tahtaköprü Baraj Gölü yakınındaki Ortaklı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada av yasağı bulunan ve kaçak olarak tutulduğu belirtilen 960 kilogram balık ile olta ve ağ gibi av malzemeleri ele geçirildi.



Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin 800 lira idari para cezası uyguladı.

Nakil belgesi olmayan araç sahibine ise 5 bin lira para cezası kesildi.

Ekiplerce el konulan balıklar ve malzemeler, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekiplerine teslim edildi.