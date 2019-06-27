Son Dakika Haberleri: Kaçak avlanan inci kefalleri Van Gölü'ne bırakıldı
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Kaçak avlanan inci kefalleri Van Gölü'ne bırakıldı

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaçak avlanan bir ton 600 kilogram inci kefali, Van Gölü'ne bırakıldı.

Kaçak avlanan inci kefalleri Van Gölü'ne bırakıldı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde, kaçak avlanan bir ton 600 kilogram inci kefali, Van Gölü'ne bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, av yasağı döneminde kaçak avlanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Edremit Jandarma Komutanlığının Bot Tim Komutanlığı ekiplerince, Yalındüz Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında, dere yatağında 700 ile 500 metre uzunluğunda 2 manyat tipi ağ ele geçirildi.
Deredeki ağlara takılan bir ton 600 kilogram canlı inci kefali, ekiplerce Van Gölü'ne bırakıldı.
Ağlar, Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:00 Kaynak: AA
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