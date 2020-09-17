Kaçak avlanan yaklaşık 4 bin kerevit göle geri salındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Karamık Gölü'nde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uygunsuz olarak bırakılan 650 adet pinteri (kerevit av malzemesi) toplayarak imha ederken, pintelerin içerisinde bulunan yaklaşık 4 bin adet canlı kerevitleri de doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de rutin kontrollerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekipler Karamık Gölü'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde yasak olmasına rağmen suya bırakılan 650 adet pinteri tespit etti. Göl içerisindeki pinterleri çıkarıp imha eden ekipler, pinterlerin içerisinden bulunan 4 bin adet canlı kerevitleri de doğal yaşam alanlarına yeniden saldı.

Kurallara uyulsun

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, amatör avcılığın serbest olduğu bu günlerde avcıların kesinlikle kişi başı 4 olta ve olta başı 2 iğne kuralına uyuması gerektiği belirtildi. Açıklamanın devamına ise, kent genelinde tüm göl ve göletlerde balık ağı, tırıvırı ve patlayıcı madde vb. kullanılarak su ürünleri avcılığının yapılmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatıldı. - AFYONKARAHİSAR