Kaçak avlanan yarım ton midye denize bırakıldı - Son Dakika

Kaçak avlanan yarım ton midye denize bırakıldı

FATİH, Sarayburnu'nda kaçak olarak avlanan 500 kilogram midyeye el konuldu.

FATİH, Sarayburnu'nda kaçak olarak avlanan 500 kilogram midyeye el konuldu. Canlı olduğu belirlenen midyeler, denize bırakıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ekipleri geçen cuma Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi Sarayburnu kıyı şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara denetim yaptı. Denetimde yasak alanda avlanan 20 çuval içinde yaklaşık 500 kilogram midye ele geçirildi. Canlı olduğu tespit edilen midyeler, denize iade edildi.



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