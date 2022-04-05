Kaçak avlananlara ceza - Son Dakika
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Kaçak avlananlara ceza

05.04.2022 15:21
Kaçak avlananlara ceza

Malatya'da Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 4 kişiye 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 4 kişiye 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.

Yazıhan İlçesinde Sürür Mahallesi Karakaya Baraj Gölü kıyı hattında Jandarma Bot Timinin yapmış olduğu önleyici kolluk devriyesinde, 4 şahsın akü ile suya elektrik vermek suretiyle balık avladıkları tespit edildi.

Şahıslara, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan toplam 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçen malzemeler Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA

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Türk Lirası, Muhalefet, Malatya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avlananlara ceza - Son Dakika


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