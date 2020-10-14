Kaçak avlanılan 3 Sincap'a el konuldu - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan 3 Sincap'a el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van- Bitlis karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında bir araçta yaptıkları aramada bagaj kısmında kutu içerisinde 3 Sincap'ın olduğu tespit edildi. Sincaplara el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Sincaplar, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken yetkililer, dikkatli çalışmalarından dolayı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler. - VAN