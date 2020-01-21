Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu - Son Dakika

Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yaban hayatı kontrol faaliyetleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından kaçak avlanan bir kişinin aracına, tüfeğine ve vurduğu yaban tavşanına el konularak kamuya geçirildi.

Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da yaban hayatı kontrol faaliyetleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından kaçak avlanan bir kişinin aracına, tüfeğine ve vurduğu yaban tavşanına el konularak kamuya geçirildi.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmaya karşı yaban hayatın korunması faaliyetleri devam ediyor. Kaçak ve bilinçsiz avlananlara ağır cezaların uygulandığı kontrol faaliyetleri kapsamında 17 avcı kontrol edildi. Kara avcılığı kanununa muhalefet eden 2 kişiye işlem yapılırken 1 adet araca, 1 adet takozsuz tüfeğe ve 1 adet ölü yaban tavşanına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı
Kardeşinin karısıyla birlikte olan adamın mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Boşandığı eşini sokak ortasında dövüp pompalı tüfekle vurdu FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]