Son Dakika Haberleri: Kaçak Avlanmaya Para Cezası

Kaçak Avlanmaya Para Cezası

2 saat önce

Iğdır'da kaçak avlanma yapan 4 şahsa 5 bin 134 TL para cezası kesildi.

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Iğdır'da kaçak avlanma yapan 4 şahsa 5 bin 134 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri arazide yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanma yapan 4 şahıs tespit etti. Kaçak avlanma yapan 4 şahsa 2 bin 500 TL idari, avladıkları 3 yaban tavşanı ve bir çil keklik için 2 bin 634 TL tazminat olmak üzere toplam 5 bin 134 TL para cezası kesildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

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