Kaçak Avlanmaya Para Cezası
2 saat önce
Iğdır'da kaçak avlanma yapan 4 şahsa 5 bin 134 TL para cezası kesildi.
Iğdır
'da kaçak avlanma yapan 4 şahsa 5 bin 134 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri arazide yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanma yapan 4 şahıs tespit etti. Kaçak avlanma yapan 4 şahsa 2 bin 500 TL idari, avladıkları 3 yaban tavşanı ve bir çil keklik için 2 bin 634 TL tazminat olmak üzere toplam 5 bin 134 TL para cezası kesildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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