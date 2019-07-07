Son Dakika Haberleri: Kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ele geçirildi
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Kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 3 keklik ile kafes ele geçirildi.

Kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 3 keklik ile kafes ele geçirildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki 3 kafeste 3 Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 'İdari Para Cezası ve Tazminat' kararı alınacak.

Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
Jandarma, Bitlis, Gevaş, Van, 3. Sayfa
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