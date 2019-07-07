Kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ele geçirildi
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 3 keklik ile kafes ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
'ın Gevaş
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 3 keklik ile kafes ele geçirildi.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
karayolu üzerinde bulunan Balaban
Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki 3 kafeste 3 Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü tarafından 'İdari Para Cezası ve Tazminat' kararı alınacak.
Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti. - VAN
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