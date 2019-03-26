Son Dakika Haberleri: Kaçak Balık Avcıları Yakalandı

Kaçak Balık Avcıları Yakalandı

1 saat önce

Sorgun ilçesi Mükremin göletinde kaçak balık avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçak Balık Avcıları Yakalandı, System.String[]
Sorgun ilçesi Mükremin göletinde kaçak balık avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mükremin göletinde kaçak balık avlandığı ihbarı aldı. Çalışma başlatan ekipler, gölet etrafında yaptıkları kontrolde H.E. (35) ve R.K'ye (37) ait olduğu öne sürülen yaklaşık 600 metrelik ağ buldu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili idari işlem yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer, balık avında kullanılan malzemelere el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Sorgun, Jandarma, Güncel
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