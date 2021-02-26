Kaçak balık avcılarına geçit yok - Son Dakika

İzmir'de Tahtalı Barajı Koruma Havzasında ağ ile kaçak olarak balık avlayan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplamda 4 bin 916 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde Tahtalı Barajı Koruma Havzasında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine 24 Şubat 2021 tarihinde bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Her türlü avlanmaya yasak olan bölgede yapılan aramada M.A.E. ve H.H.E. isimli şüphelilerin bot ile baraj içerisine 150 metrelik ağ atarak balık avladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Yasadışı Avlanma' ve 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Muhalefet' suçlarından toplamda 4 bin 916 TL idari para cezası uygulandı. - İZMİR