Kaçak Balık Avcılarına Operasyon
19 dakika önce
İznik Gölü'nde devriye atan jandarma ekipleri, 600 metre misina ağ ile 250 kilogram canlı sazan ele geçirdi.
İznik Gölü
'nde devriye atan jandarma ekipleri, 600 metre misina ağ ile 250 kilogram canlı sazan ele geçirdi. Canlı balıklar göle bırakılırken, misinaya takılan bir kuş da kurtarıldı. Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timleri İznik Gölü'nde kaçak balık avcıları olduğu istihbaratını aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, gece 00.40 sularında 600 metre misina ağ ile ağa takılmış 250 kilogram canlı İsrail
Sazanı ele geçirdi. Yakalanan balıkları tekrar göle bırakan ekipler, misina ağlarına takılan balıkçıl bir kuşu da kurtardı. Ele geçirilen misina ağları İznik Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, olay hakkında soruşturma devam ediyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:00 Kaynak: İHA
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