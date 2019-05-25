Son Dakika Haberleri: Kaçak balık avına para cezası

Kaçak balık avına para cezası

12 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde av yasağına uymayarak balık avlayan 2 şahsa para cezası verildi.

Kaçak balık avına para cezası, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde av yasağına uymayarak balık avlayan 2 şahsa para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre Arguvan ilçesi Morhamam yol kontrol Noktasında bir aracı durduran jandarma ekipleri, araçta bulunan 2 şahsın balık avından döndüğünü tespit etti. Araçta yapılan aramalarda şahısların Karakaya Baraj göletinde sürat motoru ile açılarak Zıpkın ve Dio Oltasıyla yasak dönemde balık avladıkları belirlendi.

Av yasağı olması nedeniyle avlandıkları tespit edilen şahıslara bin 635'er TL olmak üzere toplam 3 bin 300 idari para cezası uygulanırken, balıklar, sürat botu ve diğer malzemelere el konuldu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:55 Kaynak: İHA
Malatya, Arguvan, 3. Sayfa
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