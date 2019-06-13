Kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
'ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat
ilçesi Avşar Mahallesi jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç
içerisinde yapılan aramada 4 adet 400 metre uzunluğunda ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.
Araçta bulunan E.A. ve R.A.'ya bin 635 TL para cezası kesildi.
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