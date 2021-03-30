Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler - Son Dakika

Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler
30.03.2021 10:33
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan şahıslar, köylüler tarafından tuttukları balıklarla birlikte yakalanıp jandarmaya teslim edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan şahıslar, köylüler tarafından tuttukları balıklarla birlikte yakalanıp jandarmaya teslim edildi.
İlçenin Çerkeşli köyünde bulunan göletten sesler duyan köylüler, bölgeye gittiklerinde kaçak balık avlayan şahıslar ile karşılaştılar. Şahısların etrafını saran köylüler, kaçak avcıları yakaladıkları balıklar, sandal ve ağları ile birlikte jandarmaya teslim ettiler. Kaçak yakalanan balıklar jandarma tarafından göle geri salındı. Gölette kaçak balık avlayan şahıslara ise av yasağını muhalefet ettiklerinden dolay haklarında idari işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu