Kaçak bıldırcın avı cezasız kalmadı
50 dakika önce
Sivas'ta yasadışı bıldırcın avı cezasız kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
Sivas'ta yasadışı bıldırcın avı cezasız kalmadı.
Sivas'ta Tecer avladığında yasadışı bıldırcın avı yapıldığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde yasa dışı avlanan bir kişiyi avladığı bıldırcınlar ile suçüstü yaparak ele geçerdi. Şahsa idari para cezası ile tazminat cezası uygulanırken bıldırcınlara ve üzerinden çıkan otomatik av tüfeğine el konuldu. - SİVAS
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