Son Dakika Haberleri: Kaçak bıldırcın avı cezasız kalmadı
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Kaçak bıldırcın avı cezasız kalmadı

50 dakika önce

Sivas'ta yasadışı bıldırcın avı cezasız kalmadı.

Kaçak bıldırcın avı cezasız kalmadı, System.String[]

Sivas'ta yasadışı bıldırcın avı cezasız kalmadı.


Sivas'ta Tecer avladığında yasadışı bıldırcın avı yapıldığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde yasa dışı avlanan bir kişiyi avladığı bıldırcınlar ile suçüstü yaparak ele geçerdi. Şahsa idari para cezası ile tazminat cezası uygulanırken bıldırcınlara ve üzerinden çıkan otomatik av tüfeğine el konuldu. - SİVAS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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