Kaçak çay, içki ve parfüm operasyonu - Son Dakika

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ev ve iş yerleriyle birlikte araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı çay, içki ve parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezinde iki evde, iki araçta ve bir iş yerinde yapılan aramalarda, 43 adet farklı gramajlarda ve markalarda gümrük kaçağı içki, 956 adet değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı parfüm ve 8 adet bin gramlık gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayın şüphelileri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE