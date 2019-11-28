Son Dakika Haberleri: Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
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Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler

7 saat önce

Adana'da kargo firmasına ait iki kutuda 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler, System.String[]

Adana'da kargo firmasına ait iki kutuda 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firması aracılığıyla Mardin'e gönderilecek iki kutuda kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde ise 90 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Kargo firmasına kutuları veren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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