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Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
6 saat önce
Adana'da kargo firmasına ait iki kutuda 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Adana'da kargo firmasına ait iki kutuda 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firması aracılığıyla Mardin'e gönderilecek iki kutuda kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde ise 90 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kargo firmasına kutuları veren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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