Kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 165 bin lira olan 127 adet cep telefonu ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Polis, adrese yaptığı baskında piyasa değeri 165 bin lira olan 65 akıllı, 62 tuşlu olmak üzere 127 cep telefonu ele geçirdi. Polis olayla ilgili İ.Ç. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - ADANA