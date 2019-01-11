Son Dakika Haberleri: Kaçak Cep Telefonu Operasyonunda İki Kişi Gözaltına Alındı

Kaçak Cep Telefonu Operasyonunda İki Kişi Gözaltına Alındı

2 saat önce

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kayıt dışı telefonları klonlayan iki yabancı uyruklu şahıs 13 adet kaçak telefonla birlikte yakalandı.

Kaçak Cep Telefonu Operasyonunda İki Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kayıt dışı telefonları klonlayan iki yabancı uyruklu şahıs 13 adet kaçak telefonla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışından gelen gümrük kaçağı cep telefonlarını klonlama suretiyle illegal yollardan kullanıma sunan şahıslar Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

İşyerlerinde E.N. ve M.B isimli yabancı uyruklu şahıslar klonlama işlemi yaparken suç üstü yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı cep telefonu ve kaçak telefonlara İMEİ numarası yükleyen 2 adet cihaz ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jelena Karleusa'nın, Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edildi Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı

İlçe Emniyet Müdürü, İntihar Etmek İsteyen İnşaat İşçisini Böyle İkna Etti: Kaymakam Telefonda Bekliyor Ayıp Olmasın Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:47:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Cep Telefonu Operasyonunda İki Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]