Son Dakika Haberleri: Kaçak cinsel içerikli hap satan seyyar satıcıya gözaltı
Son Dakika Güncel Kaçak cinsel içerikli hap satan seyyar satıcıya gözaltı - Son Dakika

Kaçak cinsel içerikli hap satan seyyar satıcıya gözaltı

6 saat önce

KIRŞEHİR'de yurt dışından yasadışı yollarla getirilen cinsel içerikli ürünleri sattığı iddiasıyla seyyar satıcı H.T. gözaltına alındı.

Kaçak cinsel içerikli hap satan seyyar satıcıya gözaltı, System.String[]

KIRŞEHİR'de yurt dışından yasadışı yollarla getirilen cinsel içerikli ürünleri sattığı iddiasıyla seyyar satıcı H.T. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak eşya sattığı ihbarı üzerine kent merkezinde seyyar satıcı H.T.'yi takibe aldı. Şüphelinin aracında yapılan aramada faturasız masaj aleti, tıraş makinesi ile cinsel gücü arttırıcı ve uyarıcı 1080 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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