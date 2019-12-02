Kaçak cinsel içerikli hap satan seyyar satıcıya gözaltı

KIRŞEHİR'de yurt dışından yasadışı yollarla getirilen cinsel içerikli ürünleri sattığı iddiasıyla seyyar satıcı H.T. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak eşya sattığı ihbarı üzerine kent merkezinde seyyar satıcı H.T.'yi takibe aldı. Şüphelinin aracında yapılan aramada faturasız masaj aleti, tıraş makinesi ile cinsel gücü arttırıcı ve uyarıcı 1080 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.