Denizli'de "Emtia (Eşya) Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 679 adet kaçak cinsel içerikli ilaç, 11 adet çeşitli marka ve modellerde akıllı cep telefonu, 11 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli 'de eşya kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheliden çok sayıda kaçak cinsel ilaçlar ve cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak cinsel ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi - Son Dakika

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