Üye Girişi
Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe - Son Dakika

Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe

13.12.2021 15:53
Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe

Denizli'de 'Eşya Kaçakçılığı' operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden bin 908 adet cinsel içerikli ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli'de 'Eşya Kaçakçılığı' operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden bin 908 adet cinsel içerikli ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Eşya Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler 2 farklı adresi tespit etti. Yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Eşya Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; bin 908 adet cinsel içerikli ürün/ilaç, 912 adet sigara yan ürün, 31 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu, 24 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe

Denizli, Polis, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sadece cezalandırılmalarını istiyor! Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti 15:51 Sadece cezalandırılmalarını istiyor! Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti
DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun! 15:41 DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun! Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek 13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
15:53 Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu
15:53 Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor
15:50 Sadece cezalandırılmalarını istiyor! Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti
15:43 Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?
15:40 DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun!
15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
15:36 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor         
15:53
Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi? Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?         
15:43
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler         
15:32
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement