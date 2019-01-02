Son Dakika Haberleri: Kaçak Define Avcılarına Suçüstü Operasyon: 5 Gözaltı

Kaçak Define Avcılarına Suçüstü Operasyon: 5 Gözaltı

58 dakika önce

- Kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde define ararken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

- Kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı
Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde define ararken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Define aramak için kullandıkları malzemelerine el konulan şahıslar adliyeye sevk edildi.
Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Geredeli Mahallesi Alacakese Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık arazide izinsiz hazine arandığı ihbarını alan Derince Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine şahısların yakalanması için jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda define ararken A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. isimli 5 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından sahışlar gözaltına alınırken, olay yerinde ele geçirilen metal dedektörü ve kazma sırasında kullandıkları çok sayıda alete el konuldu. Derince Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Derince, 3. Sayfa
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