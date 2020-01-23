Kaçak define kazısına 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak define kazısına 8 gözaltı - Son Dakika

Kaçak define kazısına 8 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 5'i kamu görevlisi 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak define kazısına 8 gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 5'i kamu görevlisi 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuş köyü yolu üzerine bulunan sit alanı yakınında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin define ararken kullandıkları dedektör ile diğer malzemelere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından 5'i kamu görevlisi 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.


- Şereflikoçhisarankara
Şereflikoçhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak define kazısına 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]