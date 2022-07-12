Kaçak defineciler, altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler - Son Dakika
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Kaçak defineciler, altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler

12.07.2022 10:32
Kaçak defineciler, altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler

Van'ın Saray ilçesinde yer alan Urartular tarafından yapılan taş kapı kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.

Van'ın Saray ilçesinde yer alan Urartular tarafından yapılan taş kapı kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.

Saray ilçesinde yer alan, çevresinde 5 metre yüksekliğindeki anıt kapı ile sarnıçların yer aldığı Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi'nde saklı kalan tarihi değerler, keşfedilmeyi bekliyor. Kaçak defineciler, altın uğruna 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştılar. Saray ilçesinde kale, 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısı, sarnıçları ve kaya resimleri ile büyük ilgi çeken Yeşilalıç Kalesi Açık Hava Tapınağı turizme kazandırılmayı bekliyor. Kaçak defineciler, altın uğruna 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştı. Tapınaktaki taş duvarlar zamanın yanı sıra kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.

(Şükrü Akyüz - Nihat Özbay/İHA)

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Kaynak: İHA

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak defineciler, altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler - Son Dakika

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