Son Dakika Haberleri: Kaçak defineciler kazıyı kıraathanede planlamış

Kaçak defineciler kazıyı kıraathanede planlamış

2 saat önce

BURSA'da kaçak kazı yaparken suçüstü yaklanan definecilerin, kazıyı kıraathanede planladığı ortaya çıktı.

Kaçak defineciler kazıyı kıraathanede planlamış, System.String[]
BURSA'da kaçak kazı yaparken suçüstü yaklanan definecilerin, kazıyı kıraathanede planladığı ortaya çıktı. 5 şüpheli, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Defineciler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'  suçundan adli işlem yapılarak para cezası kesildi.
Olay, önceki gece merkez Yıldırım ilçesi Uludağ eteklerindeki Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vakti ormanlık alandan gelen kazma-kürek seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Bölgeye giden polis ekipleri, Ramazan A. (47), Tural Ç. (48), İlhan G. (46), Ahmet Ç.(35)  ve Yusuf E.'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandığı kazma, kürek ve balta gibi malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
'KAZIYI KIRAATHANEDE PLANLADIK'
Gözaltına alınan 5 kaçak defineci, karakoldaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Burada ifade veren 5 şüpheli, kazdıkları alanda altın olduğunu duyduklarını, kıraathanede plan yaptıklarını ve o gece önce sahur yapıp daha sonra kazıya başladıklarını söyledi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 5 şüpheliye, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 3 bin 040 lira para cezası verildi. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda herhangi bir tarihi esere ya da altına rastlanmadığı belirtildi. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:59 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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