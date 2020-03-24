Kaçak dezenfektan üreten 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçak dezenfektan üreten 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak dezenfektan üreten 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak dezenfektan üreten 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tıbbi ve medikal malzemelerin kaçak olarak üretimine ve satışına ilişkin çalışma başlattı. Başiskele ilçesindeki bir adreste sahte dezenfektan imal edildiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, yaklaşık 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin maddesi ve çeşitli ebatlarda 1340 dezenfektan ele geçirildi. Sahte ambalajlarıyla paketlenen ürünlerin piyasaya dağıtılmak üzere kolilere konulduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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