Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın - Son Dakika
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Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın

6 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında 1340 şişe el dezenfektanı, 75 litre etil alkol ve 150 litre gliserin ele geçirildi.

Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın, System.String[]

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında 1340 şişe el dezenfektanı, 75 litre etil alkol ve 150 litre gliserin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadelede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin ve 1340 adet çeşitli ebatlardaki şişelerde el dezenfektanı ele geçirildi. İmalathanede kaçak olarak dezenfektan üretilmesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:09 Kaynak: DHA

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