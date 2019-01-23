Kaçak Doğal Gaz Kullanımı Pahalıya Mal Oldu

BİLAL ACAR - Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde bir apartmanın eski yöneticisi hakkında, merkezi ısıtma ve aydınlatma sistemi için iki yıl boyunca topladığı aidatları ödemek yerine zimmetine geçirdiği ve kaçak doğal gaz hattı bağlattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
İddiaya göre, Burç Mahallesi'nde 26 daireden oluşan bir binanın eski yöneticisi S.G'ye, merkezi ısıtma ve aydınlatma sistemi faturalarının ödenmesi için aidat toplama yetkisi verildi. İki yıl boyunca bina sakinlerinden toplanan doğal gaz fatura bedeli olan yaklaşık 60 bin lira, ilgili kuruma ödenmedi. Bunun üzerine doğal gaz dağıtım şirketi apartmanın sayacını söktü.
S.G'nin, apartman sakinlerinin bu durumu fark etmemesi için binaya "plastik hortum" ile kaçak doğal gaz hattı bağladığı ve binanın aylarca bu şekilde ısınmasını sağladığı ileri sürüldü.
Bir süre sonra dağıtım şirketince yapılan incelemede, kaçak doğal gaz kullanıldığı tespit edilen apartmana 216 bin lira para cezası kesildi.
Ayrıca, eski yöneticinin, apartman koridorları ve dış çevresinin aydınlatma sistemini Almanya
'da yaşayan bir gurbetçinin kullanmadığı dairesinin elektrik saatine bağladığı, merkezi aydınlatma için topladığı aidatı ise zimmetine geçirdiği iddia edilirken, bina sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Apartmanın yeni yöneticisi Cemil Olgun, bina sakinleri olarak yaşadıkları karşısında büyük bir şaşkınlık içerisinde olduklarını dile getirdi.
İki yıl önce aidatların toplanması ve genel işlerin yürütülmesi için S.G'nin görevlendirildiğini anlatan Olgun, şöyle devam etti:
"Merkezi ısınma sistemi için kullanılan gaz bedeli her ay düzenli olarak apartman görevlisine veriliyordu. Eski apartman yöneticisi ödenmesi gereken fatura bedelini zimmetine geçirmiş. Bu nedenle dağıtım firması tarafından 2 yıl önce sayacın söküldüğü ve gaz kesintisinin fark edilmemesi için apartman görevlisi tarafından plastik boru ile kaçak gaz kullanıldığını öğrendik. Daha sonra yaptığımız araştırmada S.G'nin binanın merkezi aydınlatma sistemi için topladığı parayı da zimmetine geçirdiğini öğrendik."
S.G'nin binaya gelen dağıtım şirketi görevlilerine kendisini farklı bir isimle tanıttığını ifade eden Olgun, "Sahte karar defterleri ve bina sakinleri adına sahte imzalar kullanarak bizi dolandırdı. Mağduruz. Bireysel olarak ısınma sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. 17 gündür evlerimizi ısıtamıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Elektrik ve gazımız yok." dedi.
Yüksek barda kaçak doğalgaz bağlantısı nedeni ile hayatlarının tehlikeye atıldığını söyleyen apartman sakinlerinden Durali Çardak
, "Bina sakinlerinden yeni doğan bebekleri olanlar var. Soğuk nedeniyle çocuklar hastalanıyor. Isınma sorunu nedeniyle bina sakinleri, yakınlarının yanında yaşamaya başladı." şeklinde konuştu.
Bina sakinlerinden Azime Çetinkaya
, doğal gaz ve elektrik olmadığı için mağduriyet yaşadıklarını anlatırken, "Abdest alacak suyumuz yok, asansörü kullanamıyoruz. Evde mağdur kaldım. Bizden parayı toplayıp kaçtı." ifadelerini kullandı.