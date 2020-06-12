Kaçak doğumhane operasyonunda 7 kişi, serbest bırakıldı - Son Dakika

Kaçak doğumhane operasyonunda 7 kişi, serbest bırakıldı
Kaçak doğumhane operasyonunda 7 kişi, serbest bırakıldı ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 'güzellik merkezi' adı altında doğumhane olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki ifadesinin ardından 2'si ise çıkarıldığı mahkemece...
Kaçak doğumhane operasyonunda 7 kişi, serbest bırakıldı
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 'güzellik merkezi' adı altında doğumhane olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki ifadesinin ardından 2'si ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Altındağ ilçesindeki bir güzellik salonunun doğumhane olarak kullanıldığı tespit edildi. Suriyeli çiftin çalıştırdığı işyerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine dün iş yerine operasyon düzenlendi. Merkezin içindeki cilt bakım ve makyaj odalarının doğumhane olarak kullanıldığı ileri sürülürken, iş yeri sahibi H.A. ve V.E. ile birlikte tamamı yabancı uyruklu 5 çalışan gözaltına alındı.
ULTRASON CİHAZI İLE TIBBİ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
İş yerindeki odalarda yapılan aramalarda ise ultrason cihazı ile doğumda kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 7 kişiden 5'i buradaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
H.A. ve V.E. hakkında ise 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Türk Ceza Kanunu 187'nci maddesindeki 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyele sevk edilen H.A. ve V.E. çıkarıldığı mahk
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:38 Kaynak: DHA
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