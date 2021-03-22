Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor iddiası (2) - Son Dakika

Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor iddiası (2)
22.03.2021 12:03
O BÖLGE İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİİzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın yakınlarına kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
O BÖLGE İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın yakınlarına kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler bölgede incelemelerde bulunurken, atıkların kısa sürede kaldırılacağı bildirildi.
Kaçak döküm yapanların bulunması için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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