Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor iddiası (2) - Son Dakika

O BÖLGE İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın yakınlarına kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler bölgede incelemelerde bulunurken, atıkların kısa sürede kaldırılacağı bildirildi.

Kaçak döküm yapanların bulunması için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,