KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA - Son Dakika

KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA

15 dakika önce

KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACAHaber: Emin YEŞİL / Sultangazi'de, zabıta ekipleri ile kaçak döküm yapan kamyon sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı.

KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA, System.String[]

KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA

Haber: Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, zabıta ekipleri ile kaçak döküm yapan kamyon sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Zabıta ekipleri, kamyonun önüne geçerek aracı durdurmayı başardı. Yapılan incelemelerde aynı sürücünün yaklaşık 1 ay önce de aynı noktada kaçak döküm yaptığı ve suçüstü yakalandığı tespit edildi.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün, gece saatlerinde 34 TZ 6291 plakalı, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan bir hafriyat kamyonun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı ihbarını değerlendiren Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Olay yerine gelen ekipleri fark eden kamyon sürücüsü, araca binerek kaçmaya başladı. Zabıta ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, damperi yarı açık bir şekilde ilerleyen kamyonu, önüne geçerek durdurmayı başladı. Kamyon ve sürücüsü işlem yapılmak üzere zabıta merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde, sürücünün yaklaşık 1 ay önce de Habibler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak döküm yaptığı sırada suçüstü yakalandığı, kamyonun bir firmaya ait olduğu tespit edildi.

Zabıta merkezinde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bilgi verildi. Daire başkanlığı görevlilerinin yapacağı çalışmalar sonrası kamyonun ait olduğu firmaya ve sürücüsüne çevre kanununa göre işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, sürücünün çalıştığı firmanın dikkat çekmemek için kamyona İBB logosu taktığı belirtildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi, Habipler, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor
Son dakika: Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Rusya inkar etse de hava desteği veriyor Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
09:37 Ödüllere doymayan filmin vizyon tarihi için geri sayım
08:57 Çukur'a damga vuran an! Yamaç, Çağatay'ın emrine girdi
08:36 Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı
08:31 4 hizmetçi 4 farklı hayat
08:31 İsmail Filiz: Kızım olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 10:21:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]