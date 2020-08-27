KAÇAK DÖKÜM YAPANLAR EKİLİ TARLALARI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ - Son Dakika

KAÇAK DÖKÜM YAPANLAR EKİLİ TARLALARI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

Ali AKSOYER- İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL.(DHA)- İSTANBUL'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Ekili tarlalar, tarlaların kenarları hatta köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, elbise, oto lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu.

Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri "Gece gelip, insanların ekili tarlalarının üzerine atıklarını döküyorlar. Artık bıktık." diyor.

DAHA ÇOK GECELERİ DÖKÜLÜYOR

Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları ile Arnavutköy bölgesi kaçak döküm yapan kişilerin en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor. Bölgenin tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin olmamasından faydalanan bazı kişilerin kamyonlarla girdikleri ara yolları adeta çöplüğe döndürmüş durumda. Kaçak döküm kişilerin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten çekinmedikleri görülüyor. Bölgede birçok ayçiçeği tarlasının içinde molozların döküldüğü görülüyor.

OTOMOBİL LASTİĞİ, ESKİ ELBİSELER, YETİŞKİN HASTA BEZİ, KIRIK MOBİLYALAR TARIM ALANLARINDA

Tarım alanlarının içine, köy mezarlıkları girişlerine, tarla arasındaki yollara dökülen molozların arasında her türlü çöp eşyasını da görmek mümkün. Çöplüğe çevrilen bu alanlarda otomobil lastiği, kırık mobilyalar, eski elbiseler, poşeti açılmamış yetişkin hasta bezleri, hurda elektronik eşya gibi onlarca çeşit malzemeyi görmek mümkün.

Bölgedeki arazide tarımla uğraşan Cemalettin Erdoğan, "Geceleri gelip tarla kenarlarına, içlerine boş buldukları her yere molozları döküp kaçıyorlar. Dökülen çöpler arasında hey şeyi görmek mümkün. Artık bunun sona ermesini istiyoruz." dedi. Bölgedeki bir köyde yaşayan Yılmaz Çelik "Defalarca şikayetçi olmamıza rağmen kaçak döküm devam ediyor. Köyümüzün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası konmasını istiyoruz. Ormanları yakmayalım ülkemizin tarlalarını kirletmeyelim. " şeklinde konuştu.

14 HAFRİYAT SAHASI VAR

İstanbul'da 8'İ Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat döküm sahası var. Kaçak dökümleri engellemek için hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi de bulunuyor. Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçilemiyor. Döküm için para vermek istemeyenler belirlenen sahalar dışına kaçak olarak hafriyat ve moloz döküyor.